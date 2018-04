Melhor juvenil, Maurício se integra à seleção de vôlei

"Eu nem sabia que tinha sido convocado para a seleção. As coisas aconteceram muito rápidas para mim neste ano. Foi meu pai quem me deu a notícia. Ele apareceu na minha casa de surpresa e me contou. Obviamente, fiquei muito feliz. Foi uma surpresa muito boa", disse o jovem ponta, de 20 anos.

Treinando entre ídolos, Maurício elogia a postura dos atletas consagrados da seleção. "Gostei muito de todos no grupo. Os jogadores são muito unidos e alegres. Estou gostando bastante. Eles são ídolos de todos e comigo não é tão diferente", declarou. "É muito bacana estar entre os melhores do mundo. Quero aprender muito para, no futuro, ocupar um lugar nesse grupo. Tenho essa esperança", destacou.