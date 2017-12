Meninas do Brasil estréiam no Mundial de Vôlei com vitória Mostrando superioridade diante da fraca seleção de Porto Rico, na madrugada desta terça-feira, o Brasil abriu com pé direito sua participação no Mundial Feminino de Vôlei, que está sendo disputado no Japão. Comandado pelo técnico José Roberto Guimarães, o Brasil venceu por 3 sets a 0 a equipe porto-riquenha e segue na busca do título inédito. O primeiro set foi o mais competitivo, mas com atuação eficiente da equipe montada por José Roberto, a seleção brasileira levou por 25 a 21. No segundo set, o favoritismo brasileiro foi quase esmagador. As meninas do Brasil fizeram 25 a 15. Para fechar o jogo, a equipe venceu por 25 a 18. A seleção brasileira está no Grupo C, ao lado de Porto Rico, Holanda, Camarões, Estados Unidos e Casaquistão. Dentro de cada uma das quatro chaves do campeonato, as seis equipes jogam entre si e as quatro melhores passam para a segunda fase. Na segunda fase do campeonato, as 16 equipes classificadas serão divididas em duas novas chaves, com 8 cada uma. Os resultados da primeira fase continuam valendo e as seleções jogam todas contra todas - com exceção aos confrontos já realizados na primeira fase, que não se repetem. A segunda fase classifica as duas melhores seleções de cada grupo para as semifinais do campeonato. Outros jogos Ainda pela chave brasileira, a seleção dos Estados Unidos sofreu para derrotar o Casaquistão por 3 sets a 2 - com parciais de 19/25, 25/19, 25/19, 26/28 e 16/14. A equipe asiática será a próxima adversário do Brasil, na madrugada desta quarta, a partir das 2 horas (transmissão ao vivo da TV Globo e da SporTV). Na outra partida, a Holanda não teve trabalho para ganhar de Camarões por 3 sets a 0 - com parciais de 25/16, 25/17 e 25/18. Atualizado às 9h21