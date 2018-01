Meninas do vôlei ficam em 1º do grupo Alemanha, Estados Unidos e Holanda serão os adversários da seleção brasileira feminina de vôlei na segunda fase do Mundial da Alemanha. O Brasil derrotou a Tailândia, nesta terça-feira, por 3 sets a 0 (25/22, 25/13, 25/19), em Leipzig, e terminou a fase de classificação em primeiro lugar do grupo D, ao lado de China e Grécia, com nove pontos, mas em vantagem nos sets ganhos (13 contra 12 das adversárias). A vitória sobre a Tailândia foi mais difícil do que as brasileiras esperavam. No primeiro set, a seleção teve oito erros de ataque e as tailandesas chegaram a abrir cinco pontos de vantagem. Na seqüência, o Brasil recuperou seu ritmo, explorando bem os saques e fechando o jogo em 1h15. Scheilla, com 16 pontos, foi a maior pontuadora da partida. "No início, o rendimento do time foi ruim, principalmente no ataque. Com o saque, conseguimos salvar o primeiro set e nos reencontramos", disse o técnico Marco Aurélio Motta. Os números provam a eficiência do saque brasileiro: foram 11 pontos conquistados neste fundamento. A surpresa desta terça-feira foi a vitória da Grécia sobre a China, por 3 sets a 0 (25/20, 25/22, 25/21), resultado que deixou as chinesas em segundo lugar no grupo, que ainda teve a Polônia vencendo a Austrália por 3 sets a 0 (26/24, 25/22, 25/14). Classificada, a seleção brasileira vai jogar a segunda fase em Riesa. "Precisamos melhorar, porque os próximos jogos serão mais difíceis", avisou Marco Aurélio Motta. O Brasil tem pela frente um grupo complicado: os Estados Unidos não perderam nenhum set na primeira fase e a Alemanha venceu a seleção na decisão da medalha de bronze do Grand Prix deste ano. Na próxima fase, serão três grupos de quatro equipes, classificando-se as duas melhores de cada grupo, além das duas melhores terceiras colocadas. Outros resultados da rodada: República Checa 3 x 1 Japão, Itália 3 x 0 Bulgária, Alemanha 3 x 0 México, Coréia do Sul 3 x 0 Egito, Cuba 3 x 0 Romênia, Holanda 3 x 0 Canadá, Estados Unidos 3 x 0 Quênia, Rússia 3 x 0 Porto Rico e República Dominicana 3 x 0 Argentina.