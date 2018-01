Meninas do vôlei juvenil estão na final A seleção brasileira de vôlei feminina juvenil conquistou a vaga para a final do Campeonato Mundial da categoria, ganhando de Taiwan, por 3 sets a 2, ontem, em Santo Domingo, na República Dominicana. A equipe do técnico Antônio Rizola decide hoje o título contra as coreanas, que venceram as italianas por 3 sets a 1. Se ganhar, o Brasil será o primeiro país a ganhar três vezes essa competição. O primeiro título foi em 87, na Coréia, sob o comando do atual treinador da Seleção adulta feminina, Marco Aurélio Motta. E o segundo, em 89, no Peru, tendo como técnico Wadson Lima, que hoje dirige a Seleção infanto-juvenil.