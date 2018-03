Meninas enfrentam ?muralha? russa A renovada seleção feminina terá seu verdadeiro teste de fogo na madrugada deste domingo, às 6 horas, no ginásio Araneta Coliseum, em Manila, nas Filipinas. A equipe de Marco Aurélio, fazendo até agora um surpreendente Grand Prix, enfrenta a ?muralha? russa (média de 1,89 metro), a grande favorita à conquista da competição, que, assim como as brasileiras, passou pela primeira fase de forma invicta. ?Tecnicamente, somos inferiores?, reconhece o técnico Marco Aurélio, sem esconder a preocupação com as russas. ?O saque russo é, talvez, o melhor entre as equipes femininas de todo o mundo e o bloqueio é muito bom, por causa da altura de todo o time.? Nesta sexta-feira, comandadas por Sassá, que anotou 14 pontos, 11 de ataque, 2 de bloqueio e um de saque, a seleção superou o Japão por 3 sets a 0, parciais de 25/18, 25/23 e 27/25, em 1h12.