Minas alcança 24.ª vitória seguida na Superliga masculina O Telemig Celular/Minas chegou à incrível marca de 24 vitórias seguidas na Superliga masculina de vôlei ao bater nesta terça-feira o Fátima/UCS por 3 sets a 1, em Belo Horizonte, com parciais foram de 25/19, 25/16, 19/25 e 25/18. Com o resultado, o Minas ficou a duas vitórias do seu próprio recorde de triunfos seguidos na competição: 26, na temporada 2000/2001. Já classificado para a fase final da competição, o Minas chegou aos 48 pontos na liderança, três a mais que o Cimed. A UCS ainda briga por lugar na fase decisiva. A equipe gaúcha tem 36 pontos (12 vitórias e 12 derrotas) e está na sexta colocação.