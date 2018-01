Minas arrasa Cimed e sai na frente na decisão da Superliga A Telemig Celular Minas, do técnico argentino Jon Uriarte, venceu o primeiro jogo da decisão da Superliga Masculina de Vôlei, neste domingo à noite, contra a Cimed, do técnico Renan Dal Zotto, por 3 sets a 1, parciais de 20/25, 25/18, 25/13 e 25/17. "Não esperava uma vitória por 3 a 1. É um ótimo começo, mas ainda não acabou", afirmou Uriarte. O jogo começou com o Cimed muito bem em quadra. Comandados pelo jovem levantador, Bruno, a equipe calou a torcida do Minas, fazendo 25/20. Mas a superioridade do time de Florianópolis parou aí. Do segundo set em diante o Minas arrasou o adversário e não permitiu que o Cimed fizesse sequer 20 pontos em três sets seguidos. "Começamos bem, depois eles passaram a sacar com mais eficiência e o bloqueio teve facilidade para marcar nosso ataque", disse Renan. "Foi apenas o primeiro jogo, a disputa é longa e temos condições de melhorar", concluiu. Esta é a quinta final do Minas nas últimas sete temporadas da Superliga. A equipe tem três títulos no campeonato (99/00, 00/01 e 01/02), além de três títulos do Campeonato Brasileiro (torneio que antecedeu a Superliga, criada em 1988). Já a Cimed faz a sua estréia na competição neste ano. O Minas abriu 1 a 0 na série melhor-de-cinco jogos. A segunda partida será quinta-feira, às 19h15, no Sesc de Florianópolis, em Santa Catarina. O confronto volta para Belo Horizonte no dia 15. Caso sejam necessários, o quarto e o quinto jogos estão marcados para os dias 23 e 29.