Minas arrasa Cimed na primeira final da Superliga Masculina O Telemig/Celular-Minas saiu na frente do Cimed na decisão da Superliga Masculina de Vôlei. Nesta quarta-feira, o time mineiro bateu facilmente o rival, atual campeão do campeonato, em pleno Ginásio Capoeirão, em Florianópolis, por 3 sets a 0, com parciais de 25/19, 25/22 e 25/18. O próximo confronto está marcado para a próxima terça-feira, na Arena Telemig, em Belo Horizonte. O título da Superliga será decidido numa melhor de cinco jogos. Cimed e Minas foram, na ordem, os melhores times da primeira fase. Nas semifinais, os catarinenses derrotaram a Unisul, e os mineiros eliminaram a Ulbra.