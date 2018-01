Minas arrasa o Cimed e faz 2 a 0 nas finais da Superliga O Telemig-Celular/Minas não vem dando chance à emoção nas finais da Superliga Masculina de vôlei. Nesta terça-feira, o time mineiro não teve dificuldades para ganhar o segundo confronto com o Cimed: 3 set a 0, mesmo placar do primeiro jogo, no último final de semana. As parciais do duelo na Arena Telemig, em Belo Horizonte, foram de 25/22, 27/25 e 25/18. Com o resultado, o Minas ficou a uma vitória do título. Pode levantar o caneco no próximo sábado, provavelmente em Florianópolis, no Ginásio Capoeirão. A julgar pela campanha das duas equipes na primeira fase da Superliga, as finais deveriam ser mais equilibradas. O Cimed terminou em primeiro lugar, com 27 vitórias e uma derrota. O Minas ficou logo atrás, com 26 vitória e duas derrotas, quebrando, inclusive, o recorde de triunfos consecutivos na competição, 26. "Nosso time está jogando bem fechadinho, bem unido. Fizemos uma promessa no primeiro jogo que iríamos ganhar o título e posso estender essa promessa à torcida: vamos buscar [a taça] em Florianópolis", disse o ponta Jardel, do Minas. "Tem muito trabalho ainda, festa só depois do terceiro jogo", minimizou o técnico Mauro Grasso. "Em alguns momentos a gente está duvidando do que pode fazer, e essa dúvida está levando a uma sucessão de erros. Mas posso garantir que nós não vamos desistir", comentou o levantador Bruninho, do Cimed.