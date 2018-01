Minas bate Cimed e leva o tetra da Superliga Masculina Numa partida impecável, o Telemig/Minas conquistou o tetracampeonato da Superliga Masculina de Vôlei ao derrotar neste sábado o Cimed, no Ginásio Divino Braga, em Betim (MG), por 3 set a 0, com parciais de 25/20, 25/18 e 26/24. Com o resultado, a equipe fez 3 a 1 na série final e ficou com a taça da temporada 2006/2007. O Minas havia vencido os dois primeiros jogos da decisão por 3 a 0. No último domingo, a equipe havia perdido em Santa Catarina, também por 3 a 0. O destaque do Minas foi Jardel, que marcou sete pontos no saque - esse quesito foi fundamental para a vitória da equipe, que marcou 14 pontos. Além disso, os jogadores do técnico Mauro Grasso demonstraram bom poder de marcação e pararam o ataque do Cimed nos bloqueios. No set decisivo, o Cimed chegou a estar perdendo por quatro pontos de diferença, mas conseguiu empatar o jogo em 18 a 18 com o apoio da torcida. Depois disso, os jogadores do time de Florianópolis se desesperaram, cometeram vários erros e perderam o jogo. Outro destaque do Minas foi Samuel, que entrou em quadra mesmo depois de perder o irmão, que morreu na madrugada de sexta-feira depois de um acidente de moto na cidade de Londrina. O jogador foi homenageado pelos companheiros ao final do jogo. "Faz dois anos que esse time está querendo conquistar o Campeonato Brasileiro. Temos de comemorar muito e dedicar a taça ao Samuel", contou Rafinha, citando as derrotas nas duas últimas temporadas para Banespa/Mastercard (04/05) e o próprio Cimed (05/06). O Minas é a primeira equipe a conquistar quatro títulos da Superliga. AS outras conquistas foram nas temporadas 99/00, 00/01 e 01/02. A partida teve cerca de 1h30 de duração e contou com a presença de aproximadamente seis mil torcedores.