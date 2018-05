Minas bate São Caetano e reage na Superliga masculina

O Vivo/Minas conquistou sua segunda vitória consecutiva na Superliga masculina de vôlei, nesta quinta-feira, ao vencer o clássico com o Ulbra/São Caetano por 3 sets a 0, com parciais de 25/21, 25/21 e 25/23.

Com o resultado, a equipe mineira voltou a brigar pelas primeiras posições da tabela. Pulou da nona para a quarta colocação, graças também aos tropeços de Santo André, Vôlei Futuro, Lupo/Náutico e Volta Redonda. O São Caetano é o sétimo colocado.

Para o técnico Marcão, a equipe mineira tirou vantagem do apoio da torcida. "Aproveitamos bem o fato de jogarmos em nossa casa. Estamos colocando em prática o que combinamos, que é mexer bem na equipe, já que a competição é longa e pretendemos dar oportunidade a todos e ao mesmo tempo descansar o grupo", disse o treinador.

Na ponta está o Sesi, do técnico Giovane Gavio. Nesta quinta, a equipe paulista derrotou o Volta Redonda por 3 sets a 0, parciais de 25/22, 25/20 e 25/23. O Sesi soma os mesmos oito pontos da Cimed/Malwee, mas leva vantagem no soma dos sets.

A equipe de Florianópolis se manteve na briga, com 100% de aproveitamento, ao superar o Lupo/Náutico/Let''s por 3 a 0, com parciais de 25/16, 25/23 e 25/18. A terceira colocação é do Pinheiros/Sky, que bateu o Álvares/Vitória, também por 3 a 0 (26/24, 25/19 e 25/18), no Espírito Santo.

Ainda nesta quinta, o Soya/Blumenau/FURB/Barão fez a lição de casa e superou o Vôlei Futuro por 3 a 0 - 25/22, 25/19 e 25/23. Na cidade de Contagem, em Minas, o Sada Cruzeiro Vôlei venceu o Santo André também por 3 a 0, parciais de 31/29, 25/22 e 25/21.