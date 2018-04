Minas busca o tri da Superliga Sai Giba, entra Dante, ambos atacantes da seleção brasileira. Essa é a única modificação no bicampeão Telemig/Minas, que mantém o time-base há três anos e estréia neste sábado na Superliga Masculina de Vôlei como favorito ao tricampeonato. O rival do Minas na abertura do torneio, que vai até maio e reúne 12 equipes, é o ECUS/Suzano, às 20 horas, no novo ginásio do Minas Tênis, em Belo Horizonte (com transmissão da SporTV). Maurício, Ezinho, Dante, Henrique, André, Douglas e o líbero Serginho, todos com passagem pela seleção brasileira, formam a base do Minas. Mas nem assim o técnico Carlos Alberto Castanheira, o Cebola, quer falar em favoritismo. Acha que, este ano, terá de lidar com um problema diferente: "a vaidade". "Antes, os jogadores sonhavam com a seleção. Agora, já têm a consagração de vitórias pelo Brasil. Só que na teoria não se ganha nada." Adeus, "bagaço" - Cebola espera uma Superliga "equilibrada" e inclui o Suzano entre os principais competidores. A equipe paulista, que chegou a sobreviver de poupança e dispensou Dante (reforço do Minas), acabou encontrando um patrocinador cujo slogan refletia a situação do time: "Tá no bagaço? Tagifor C. Você mais animado." Com o patrocínio da vitamina, Suzano montou, segundo Cebola, um time "competitivo" - Marcelo Negrão, que se recupera de cirurgia, espera integrar a equipe ainda na Superliga. Ulbra, Unisul e Banespa também são candidatos ao título. Suzano foi o último time paulista a vencer a Superliga, na temporada 1996/1997. Depois, os campeões foram a gaúcha Ulbra (97/98 e 98/99) e o Minas. Feminino - A Superliga não terá os finalistas da última temporada - em crise, Vasco e Flamengo se dissolveram. O campeão paulista BCN/Osasco estréia contra o Blue Life/Pinheiros, às 16 horas deste sábado, no Ginásio Prof. José Liberatti, em Osasco, com Bandeirantes, na partida que marca a volta da TV aberta à Superliga.