Minas conquista returno da Superliga O MRV/Minas derrotou o BCN/Osasco por 3 sets a 1 (21/25, 25/21, 25/14 e 25/18), neste sábado, em Belo Horizonte, e conquistou o título do returno da Superliga Masculina de Vôlei. Agora, a partir de sábado, começam as semifinais da competição, em que o time mineiro irá enfrentar o ACF/Prefeitura de Campos e a equipe paulista jogará contra o Rexona. Mesmo jogando fora de casa, o time de Osasco começou melhor a partida deste sábado e venceu o primeiro set. Mas, sob o comando da atacante Érika, a equipe mineira reagiu e fechou em 3 a1. ?Esta vitória mostrou que estamos na briga pelo título. A equipe bloqueou muito bem e as meninas que entraram não deixaram o ritmo cair?, festejou Érika, que completou 22 anos neste sábado e ainda foi eleita a melhor jogadora da partida.