Minas contrata jogadoras da seleção Após trocar William Carvalho por Antônio Rizola, o MRV/Minas contratou as atacantes da seleção brasileira Érika e Elisângela (ex-Rexona) para a próxima temporada. O Minas já havia acertado com a levantadora Fabíola (ex-Rexona) e renovado com Sheilla. A equipe ainda negocia com Fofão, Pirv, Kely, Lira, Lirinha, Cibele, Verônica, Michely e Ana Maria Volponi. "Estou voltando para casa, para perto da minha família", observou a mineira Érika. No masculino, a seleção brasileira tem chegada prevista para amanhã em Colorado Springs, para os jogos do fim de semana contra os Estados Unidos, pela Liga Mundial. Hoje, Anderson ganhou uma festa surpresa de aniversário na Alemanha. Completou 27 anos pela primeira vez longe do Brasil.