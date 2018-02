Minas derrota Cimed e fatura 1.º título da Superliga

Atual tetracampeão, a equipe do Minas Tênis Clube derrotou na noite deste sábado o Cimed, por 3 sets a 1, em Florianópolis. Com o triunfo, os mineiros levaram o título do primeiro torneio da Superliga Masculina de Vôlei 2007/2008. Veja também: Osasco conquista 1.º título da Superliga Feminina As parciais da partida, que teve 2h27 de duração, foram de 27/25, 25/21, 18/15 e 25/21. O Minas lidera a classificação do Grupo A, com 100% de aproveitamento em oito jogos. Já o Cimed, no Grupo B, sofreu a primeira derrota em sete jogos. O regulamento desta temporada da Superliga é diferente das edições anteriores. Na primeira fase, existem quatro mini torneios, onde os times, divididos em dois grupos, se enfrentam em turno único. No final dos quatro torneios, as quatro melhores equipes farão a disputa dos playoffs da Superliga.