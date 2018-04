Minas derrota São Bernardo em duelo de cinco sets

Após uma batalha de 2h16min e cinco sets, o Vivo/Minas derrotou o Brasil Vôlei/São Bernardo por 3 sets a 2, com parciais de 21/25, 25/20, 21/25, 25/20 e 20/18, nesta quarta-feira, em Belo Horizonte, na abertura da 13.ª rodada da Superliga masculina de vôlei.

A equipe mineira, que conta com André Nascimento, André Heller e o líbero Serginho, chegou a sua sétima vitória, com 18 pontos, no meio da tabela. Já o São Bernardo tem cinco triunfos e 16 pontos, atrás do Minas na classificação.

Ao final da partida, o auxiliar técnico do São Bernardo, Alexandre Stanzioni, exaltou a reação do time visitante no quinto set, quando estava perdendo por 13 a 9. "No tie break, fomos buscar um placar difícil, que foi fundamental para voltarmos para o jogo. Isso demonstrou a vontade da nossa equipe, mas infelizmente, no final, não conseguimos a vitória", declarou.

O Minas volta à quadra no sábado para enfrentar o Montes Claros/Funadem, novamente em Belo Horizonte. O São Bernardo jogará a próxima rodada em solo mineiro. Vai encarar o Sada Cruzeiro Vôlei, na segunda-feira, em Itabira.