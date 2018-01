Minas e Banespa jogam fora de casa Telemig Celular/Minas, o líder, e o Banespa/Mastercard, o vice-líder ? e único invicto ? jogam fora de casa nesta quinta-feira, pela sexta rodada da Superliga Masculina de Vôlei, como favoritos, diante de adversários frágeis. Após a derrota da primeira em cinco partidas o Minas enfrenta o Shopping ABC, às 19 horas, no Ginásio Dell?Antonia, em Santo André. O técnico Carlos Alberto Castanheira, o Cebola, garante que o grupo está recuperado da derrota, por 3 sets a 2, para o Banespa. ?O nosso grupo não havia participado de nenhuma competição antes da Superliga.? O rival do Minas venceu um jogo no torneio até agora. O Banespa, com quatro vitórias (e um jogo a menos, em relação ao líder) viajou para o Sul. Vai enfrentar a UCS, às 20h30, no Ginásio Poliesportivo de Caxias do Sul (RS) ? o time gaúcho ainda não venceu em quatro jogos (está em 11º e último lugar). Outros jogos desta quinta-feira: Ulbra x Intelbras/São José, às 19h30; Bento Gonçalves x Unisul, às 20h30; Palmeiras/Guarulhos x Wizard/Suzano, às 20 horas. Na Superliga Feminina, o BCN venceu o Macaé/Nuceng por 3 a 0 (25/10, 25/16 e 25/15) na quarta rodada, terça-feira ? invicto, o time venceu 12 sets e perdeu um. Fecha a rodada, o jogo entre Açúcar União e MRV/Minas, nesta quinta-feira, às 20h30, em São Caetano (com SporTV).