Minas é bicampeão na Superliga O Telemig Minas conquistou o bicampeonato da Superliga Masculina de Vôlei ao derrotar a Ulbra por 3 sets a 1, nesta quinta-feira à noite, no ginásio Gigantinho de Porto Alegre. Com parciais de 28-26, 21-25, 25-15 e 25-20, a equipe mineira fechou a série melhor-de-cinco jogos em 3 a 1. Ao todo, o Minas, que vai desfilar em carro de corpo de bombeiros nesta sexta-feira, em Belo Horizonte, tem cinco títulos nacionais (ganhou também em 1984, 1985 e 1986), todos conquistados na casa do adversário. O levantador Maurício resumiu em uma palavra o que o título significa para o vôlei brasileiro: renovação. "Ninguém sabia como o Ezinho, o André e o Henrique iriam se comportar na competição. Como são craques acabariam estourando um dia, mas foi comigo que isso aconteceu. Fico feliz por ter feito parte desta renovação do vôlei", declarou o melhor levantador da competição. "Peço desculpas para a torcida mineira, que lotou o ginásio Mineirinho no terceiro jogo (foi recorde da competição com mais de 23 mil torcedores) e a gente não venceu", declarou o técnico do Minas, Carlos Alberto Castanheira, o Cebola, que esteve na temporada passada no comando da equipe. "Ganhamos o campeonato por causa do nosso conjunto." O título da Superliga consagra a equipe que teve o melhor aproveitamento no torneio. Terminou a primeira fase invicto. Perdeu dois jogos na semifinal para o Banespa, em São Paulo, e um confronto na série decisiva para a Ulbra, em Belo Horizonte. Além disso, os titulares, Maurício, Giba, André, Ezinho, Henrique e Douglas foram convocados para a seleção brasileira. O Minas já renovou com todos os seus atletas para a próxima temporada, com exceção de Giba. O jogador deve ir para a Itália, defender o Macerata no lugar de Nalbert, que já acertou com o Osaka/Panasonic.