Minas e Cimed defendem invencibilidade na Superliga Telemig Celular/Minas e Cimed entram em quadra neste sábado para defender a invencibilidade e a liderança da Superliga Masculina de Vôlei, que terá sete jogos, válidos pela 12.ª rodada. Em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, o Minas, com 10 vitórias em 10 partidas, enfrenta o Bento Vôlei, lanterna da competição, com apenas uma vitória em 11 jogos. A partida terá transmissão ao vivo do Sportv. Já o Cimed, também com 10 triunfos em 10 jogos, recebe o São Caetano/Tamoyo, décimo colocado, em Florianópolis. O mineiros levam vantagem sobre os catarinenses no critério de set average - divisão dos sets vencidos pelos sets perdidos. Sada/Betim, Unisul/Nexxera, Ulbra/UPTIME, cada um com sete vitórias e três derrotas, tentam acompanhar o ritmo dos dois primeiros colocados. Homenagem A Confederação Brasileira de Vôlei prestará a última homenagem ao ex-jogador Lilico, que faleceu no último dia 13, em decorrência de um acidente vascular cerebral. Haverá um minuto de silêncio antes de todas as partidas deste sábado. Confira todos os jogos da rodada: Bento Vôlei x Telemig Celular/Minas Cimed x São Caetano/Tamoyo Unisul/Nexxera x Ingá/Álvares Fátima/UCS x Sada/Betim Santander/Banespa x On Line/São Leopoldo Shopping ABC/Santo André x Ulbra/UPTIME Lupo/Náutico x Barão/Blumenau