Minas e Cimed fazem duelo de invictos na Superliga Na partida mais esperada da Superliga masculina de vôlei, Telemig Celular/Minas e Cimed fazem neste sábado, às 20h30, o duelo de invictos e líderes do torneio. O confronto acontece no Ginásio Arena Telemig, em Belo Horizonte. As duas equipes somam 12 vitórias cada e 24 pontos na ponta da tabela. Além de disputarem a primeira posição, os times também fazem um duelo a parte no ranking nos fundamentos. Enquanto o Minas, que está na frente do rival na classificação devido aos critérios de desempate, é o melhor no ataque (37,84%), a Cimed tem a melhor defesa (26,11%). ?Será um jogo muito equilibrado. A equipe do Minas é muito forte, mas também estamos vivendo um momento bom, conseguindo nossos resultados. Acredito que eles são favoritos para esta partida, já que são líderes e jogam em casa?, disse o técnico do Cimed, Renan Dal Zotto. ?Vencemos com muita dificuldade nossa última partida contra o Unisul/Nexxera (3 sets a 1), mas isso nos deixou melhor preparados. Para vencer este duelo, não será preciso uma fórmula mirabolante. Quem tiver mais vontade ganhará. Será um jogo decidido nos detalhes, tamanha a qualidade de ambas as equipes?, analisou o comandante da equipe mineira, Mauro Grasso. Em outro jogo da rodada, a Ulbra/Uptime (12.º), terceira colocada na Superliga, recebe o Ingá/Alvares, às 11 horas, no Ginásio Celso Morback, em São Leopoldo. Outros cinco jogos serão realizadas pela 14.ª rodada do turno: Sada/Betim x Unisul/Nexxera; Online/São Leopoldo x São Caetano/Tamoyo; Bento Vôlei x Lupo/Náutico; Fátima/UCS x Vôlei Futuro e Barão Blumenau x Shopping ABC.