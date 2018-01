Minas e Cimed fazem terceiro jogo da final da Superliga Telemig/Minas e Cimed/SC desempatam nesta terça-feira a série melhor-de-cinco da final da Superliga Masculina de Vôlei, que está empatada por 1 a 1. O jogo acontece em Belo Horizonte, a partir das 19h15, e terá transmissão ao vivo do SporTV. ?Desde os playoffs, ainda não perdemos em casa. Se fizermos nosso papel, certamente vamos ser campeões?, disse o atacante Roberto Minuzzi, que retornou às quadras recentemente, depois de ter passado por cirurgia cardíaca. ?No segundo jogo, em Florianópolis, perdemos porque jogamos muito mal. O time deles tem como principal força o conjunto. Não tem um cara que é o principal. Ou jogam muito bem, ou jogam muito mal. Em casa, não podemos deixar que eles joguem da mesma maneira que no segundo jogo?, avisou o atacante, uma das armas do Minas contra o Cimed. Para o técnico Renan dal Zotto, do time catarinense, jogar em Belo Horizonte é difícil, mas a vitória não é impossível. "Gostaria que o Mineirinho lotasse, pela beleza do espetáculo. E se lotar, a torcida não pode tocar na bola, só quem pode são os seis jogadores que estarão do outro lado da quadra?, afirmou.