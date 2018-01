Minas e Cimed iniciam a decisão da Superliga Masculina Um já é um velho conhecido nas decisões. O outro é estreante. Telemig Celular/Minas e Cimed abrem neste domingo a série melhor-de-cinco partidas que definirá o campeão da Superliga Masculina de Vôlei 2005/2006. O primeiro confronto entre as duas equipes de melhor campanha na competição será às 20 horas, em Belo Horizonte, com transmissão do SporTV. Os times se enfrentam em situações distintas. Ao falar da Cimed, o técnico Renan cita a passagem bíblica de Davi e Golias. "Chegamos às semifinais como um pequeno Davi, enfrentando três gigantes do vôlei brasileiro. Dois (Banespa/São Bernardo e Unisul/Nexxera) já caíram", lembrou. Se o tricampeão brasileiro Minas tem a favor a melhor campanha da Superliga e a experiência adquirida na decisão do título da última temporada, quando foi vice-campeão, a Cimed, segunda melhor campanha, teve mais tempo para se preparar para a decisão. A equipe catarinense eliminou o Banespa/São Bernardo em três partidas na série melhor-de-cinco e acompanhou tranqüilamente a batalha dos mineiros para eliminarem o Unisul/Nexxera em cinco confrontos bastante equilibrados. Apesar do desgaste, o técnico Jon Uriarte confia no poder de reação do time mineiro. "A equipe passou por momentos difíceis. Tivemos problemas imprevisíveis, muitos jogadores machucados. Mas esses momentos deram ânimo ao time e mostraram que temos capacidade de superar problemas e sustentar o planejamento", avisou.