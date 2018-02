Minas e Cimed mantém a invencibilidade na Superliga Cimed e Telemig Celular/Minas conseguiram manter a invencibilidade na Superliga masculina. Neste sábado, os dois times venceram e assim continuam dividindo a liderança do torneio masculino com 11 vitórias em 11 partidas disputadas, com 100% de aproveitamento. Em Florianópolis (SC), o Cimed fez 3 a 0 no São Caetano/Tamoyo, com parciais de 25/19, 25/15 e 25/17. Já o Minas bateu o Bento Vôlei, em Bento Gonçalves (RS), pelo mesmo placar (3 a 0), com parciais 25/20, 27/25 e 25/22. Os outros resultados deste sábado do torneio foram: Unisul/Nexxera 3 x 1 Ingá/Álvares (24/26, 25/15, 25/17 e 25/19) Santander/Banespa 3 x 1 On Line/São Leopoldo (25/17, 25/21, 22/25 e 25/23) Shopping ABC/Santo André 0 x 3 Ulbra/Uptime (22/25, 23/25 e 22/25) Lupo/Náutico 2 x 3 Barão Blumenau (25/15, 27/29, 21/25, 25/21 e 13/15) Fátima/UCS 3 x 2 Sada Betim (22/25, 25/22, 25/23, 18/25 e 18/16) No feminino, São Caetano é terceiro Pela Superliga feminina, o São Caetano/Mon Bijou derrotou de virada o Brasil Telecom por 3 sets a 2, com parciais de 17/25, 21/25, duplo 25/16 e 15/12 no tie-brack. Com o resultado, o time do ABC consolidou a terceira posição na classificação. No outro jogo do dia, o Cimed/Macaé fez 3 a 1 no Fiat/Minas (25/15, 24/26, 25/23 e 25/22).