Minas e Cimed seguem 100% na Superliga masculina de vôlei Telemig Celular/Minas e Cimed continuam com campanha irretocável na Superliga masculina de vôlei. Na noite desta quinta-feira, os dois times conquistaram a décima vitória em dez jogos e continuam dividindo a liderança do campeonato. Em Caxias do Sul, o Telemig não teve grandes dificuldades para vencer o Fátima/UCS por 3 sets a 0, com parciais de 25/23, 25/20 e 25/21. Já o Cimed teve um pouco mais de trabalho para bater, em Florianópolis, o Ingá/Alvares por 3 sets a 1 (25/13, 25/22, 25/19 e 25/18). Logo atrás dos líderes, três times vêm empatado com sete vitórias e três derrotas: o Seda/Betim, que fez 3 a 0 no Bento/Vôlei; o Unisul/Nexxera, que bateu o São Caetano Tamoyo por 3 a 1; e o Ulbra/Uptime, que passou pelo Santander/Banespa por 3 a 1. Nos outros jogos desta quinta, o Shopping ABC/Santo André ganhou do On Line/Leopoldo por 3 a 0, mesmo placar do triunfo do Vôlei Futuro sobre o Barão/Blumenau.