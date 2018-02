Minas e Cimed vencem e continuam liderando a Superliga Telemig/Minas e Cimed venceram a oitava partida em oito jogos seguem imbatíveis na Superliga masculina de vôlei. Com os resultados, ambas as equipes somam 16 pontos e lideram a competição. Na noite desta quinta-feira, o Telemig arrasou o Shop. ABC/Santo André em Belo Horizonte: 3 sets a 0, com fáceis 25/12, 25/18 e 25/13. Já o Cimed derrotou fora de casa o Vôlei Futuro por 3 a 0, com 25/21, 25/20 e 25/17. Os dois times também foram beneficiados pela derrota do Banespa/Santander, terceiro colocado, com 14 pontos e um jogo a mais, por 3 a 1 para o Seda/Betim. As parciais foram de 26/24, 32/34 , 25/22 e 25/20. Confira os demais resultados desta quinta: Ingá/Alvares 1 x 3 Bento Vôlei São Caetano/Tamoyo 3 x 2 Fátima/UCS Barão Blumenau 1 x 3 Ulbra/Uptime Lupo Náutico 1 x 3 Unisul/Nexxera