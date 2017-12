Minas e Osasco decidem na Superliga Já classificados para as semifinais, MRV/Minas e BCN/Osasco decidem neste sábado, às 16 horas, em Belo Horizonte, a segunda fase classificatória da Superliga Feminina de Vôlei. A levantadora Fofão, do time mineiro, avisa que o ritmo não pode cair até o início das semifinais. "Apesar de a partida não alterar a classificação, manteremos o nosso ritmo de jogo diante de um adversário tão forte." Para o técnico Antônio Rizola, do MRV, as duas equipes tirarão proveito da partida. "Além do alto nível de dificuldade, vamos aproveitar para melhorar algumas coisas, como recepção e bloqueio." José Roberto Guimarães, treinador do time de Osasco, encara a partida de outra forma. "Os confrontos das semifinais já estão decididos. Será um jogo-treino de luxo, por isso vamos jogar com o time reserva." Os dois treinadores não confirmaram as equipes que iniciam a partida.