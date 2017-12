Minas e Osasco fazem jogo decisivo Na reta final da segunda fase classificatória da Superliga Feminina de Vôlei, MRV/Minas e BCN/Osasco decidem neste sábado quem terminará como líder da classificação geral. As duas equipes, que já asseguraram vaga na semifinal, jogam às 16 horas, no ginásio Juscelino Kubitschek, em Belo Horizonte, pela sétima rodada da segunda fase. A TV Bandeirantes transmite o jogo ao vivo. A partida poderá ser uma prévia da decisão da segunda fase. A MRV está na liderança, invicta, com 12 pontos em seis jogos. O BCN aparece em seguida, com 11 pontos (cinco vitórias e uma derrota). Na classificação geral, os dois times também ocupam os dois primeiros lugares na tabela: as representantes de Minas somam 24 pontos e as de São Paulo acumulam 23. ?Melhoramos o sistema defensivo. Evoluímos tática e tecnicamente. Estamos com mais volume de jogo?, disse o técnico José Roberto Guimarães, do BCN. Antônio Rizola, treinador da MRV, quer manter a regularidade. ?Tínhamos como meta ficar entre os quatro semifinalistas. Conseguimos. Agora, o objetivo é terminar em primeiro lugar no geral.?