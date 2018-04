Minas e Pinheiros duelam na Superliga O destaque da Superliga Feminina de Vôlei neste sábado será a partida entre MRV/Minas e Blue Life/Pinheiros, que jogam às 16 horas, em Belo Horizonte, com transmissão da TV Bandeirantes. No mesmo horário, o União/São Caetano recebe o BCN/Osasco. Na competição masculina, na rodada de quinta-feira, fora de casa, a Ecus/Suzano bateu a Uneb de Brasília por 3 sets a 0, com parciais de 25/19, 25/17 e 26/24. Em Guarulhos, o Palmeiras/Guarulhos venceu a Intelbrás/São José com dificuldade: por 3 sets a 2, com parciais de 23/25, 22/25, 25/22, 25/19, 15/12.