Minas e Ulbra vão lutar por vaga O Telemig Celular/Minas e a gaúcha Ulbra decidem o turno da Superliga Masculina de Vôlei, em Belo Horizonte, no sábado. O ganhador assegura vaga antecipada nas semifinais. O Minas derrotou a Ulbra, hoje, por 3 sets a 1 (25/18, 21/25, 25/22 e 25/20), em Canoas (RS), pela 12.ª rodada do torneio. O Minas garantiu a vantagem de fazer o jogo em casa. A Ulbra, apesar da derrota, levou vantagem sobre a Unisul, que foi derrotada, no sábado, pelo Lupo/Náutico por 3 a 2 (27/25, 16/25, 22/25, 25/23 e 20/18).