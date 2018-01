Minas e Unisul decidem vaga na final da Superliga Belo Horizonte verá o desempate na briga pela segunda vaga na final da Superliga Masculina de Vôlei, nesta quinta-feira, na Arena Telemig de Belo Horizonte, às 20 horas, com SporTV. O Minas recebe a catarinense Unisul, para decidir quem enfrentará a estreante Cimed, de Florianópolis (que eliminou o Banespa por 3 a 0 na semifinal em melhor-de-cinco). O Minas teve a melhor campanha na fase classificatória. Na semifinal, porém, o fator campo prevaleceu, e cada equipe venceu os dois jogos que disputou em casa. O técnico argentino Jon Uriarte, que também dirige a seleção de seu país, conta com a força da torcida. "Precisamos desse tipo de apoio nos momentos-chave", afirmou. A aposta de Uriarte é no melhor atacante da Superliga, o ponta Dentinho, que está com 39,76% de eficiência e, agora, plenamente recuperado de contusão. "Agora todos os jogadores estão inteiros. Estamos melhorando dia a dia", afirma o técnico. Do lado da Unisul, o técnico José Roberto Guimarães sabe da dificuldade de jogar fora de casa e pede tranqüilidade aos jogadores. "Será como uma decisão de título, precisamos ter regularidade em todos os fundamentos". O técnico da seleção brasileira feminina lembra que, na fase de classificação, sua equipe conseguiu vencer em Minas. mas admite que "era uma situação diferente".