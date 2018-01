Minas enfrenta a Ulbra em Canoas A Telemig/Minas, bicampeã brasileira e líder do grupo A, joga amanhã em Canoas contra a Ulbra, comandada por Jorge Schimidt, já com vaga garantida na final do turno da competição. A partida será transmitida pela TV Bandeirantes. No ano passado, o time gaúcho perdeu a decisão do título do ano passado para o Telemig, e hoje tem o ponta Xanxa e o central Schwanke como principais destaques. Pelo mineiro, o técnico Alberto Castanheira, o Cebola, conta com Maurício, André Nascimento e Henrique, trio na Seleção Brasileira, e o central Douglas como principais jogadores.