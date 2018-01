Minas está em vantagem na semifinal da Superliga O Telemig Celular/Minas derrotou a Unisul/Nexxera por 3 sets a 0 (25/23, 25/19 e 25/17), nesta quarta-feira à noite, em Belo Horizonte. Com isso, o time mineiro abriu 2 a 1 na série melhor-de-cinco jogos da semifinal da Superliga Masculina de Vôlei. As duas equipes voltam a se enfrentar no sábado, às 19 horas, em Florianópolis. E se a Unisul vencer, o quinto jogo da série acontecerá no dia 6 de abril, novamente em Belo Horizonte. O outro finalista da Superliga Masculina já está definido. É o catarinense Cimed, que derrotou o Banespa também nesta quarta-feira e fechou a série decisiva em 3 a 0.