Minas está na final da Superliga O Telemig Minas derrotou o Banespa por 3 sets a 1, nesta quinta-feira à noite no ginásio do Colégio Pio XII, e enfrentará a Ulbra na final da Superliga Masculina de vôlei. Os placares parciais foram 19-25, 28-26, 25-23 e 25-15 e o time mineiro fechou a série melhor de cinco em 3 a 2. As duas derrotas para o Banespa nestas semifinais foram as únicas da campanha do Minas na competição.