Minas ganha 18.ª partida na Superliga A campanha do Telemig/Celular Minas continua brilhante e fortalece cada vez mais jogadores desconhecidos do público, como André Nascimento e Ezinho. O Minas manteve a invencibilidade e a liderança, após a sexta rodada do returno da Superliga Masculina de Vôlei, sábado, ao bater o Lupo/Náutico, por 3 sets a 0 (25/23, 25/15 e 25/23), em Araraquara. O Minas confirma favoritismo ao bicampeonato, com 18 vitórias consecutivas, 36 pontos e 54 sets ganhos (perdeu 13). André Nascimento segue como o melhor atacante da temporada, com eficiência de 47,33%. Ezinho é o segundo, com 40,06%, à frente de Marcelo Negrão, do Suzano, com 38,61%. Ezinho também é o segundo na recepção, com 64,85%, atrás de Jeff, da Ulbra, com 65,58%. Outros resultados: Suzano 3 x 0 Palmeiras (25/18, 28/26 e 25/19), Banespa 3 x 2 Bento Gonçalves (24/26, 25/20, 27/29, 35/33 e 15/13), Santo André 3 x 2 Vasco (25/22, 25/22, 22/25, 31/33 e 16/14), Ulbra 3 x 1 Barão (25/21, 25/23, 19/25 e 25/20) e Uneb 3 x 1 São José (23/25, 25/22, 25/20 e 25/18).