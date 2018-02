Minas ganha em Betim e segue 100% na Superliga Masculina O Telemig Celular/Minas conseguiu, nesta terça-feira, manter os 100% de aproveitamento na Superliga Masculina de Vôlei ao derrotar o Sada/Betim por 3 sets a 1 - com parciais de 16/25, 25/20, 25/20 e 27/25 -, no Ginásio Divino Braga, em Betim. Com 28 pontos até agora, o Minas terminou o primeiro turno da fase de classificação na primeira colocação. O segundo lugar está com a Cimed, atual campeã nacional, que venceu o duelo catarinense contra a Unisul/Nexxera por 3 sets a 1 - com parciais de 25/17, 18/25, 25/19 e 25/20 -, fora de casa. Com 27 pontos (13 vitórias e apenas uma derrota), a Cimed tem dois pontos de vantagem para a Ulbra/Uptime, do Rio Grande do Sul, que venceu fora de casa o On Line/São Leopoldo por 3 a 0 - parciais de 25/23, 25/15 e 25/20. No jogo mais equilibrado da rodada, o Shopping ABC/Santo André assumiu a sétima posição da Superliga ao derrotar o Santander/Banespa por 3 a 2 - com parciais de 25/20, 18/25, 18/25, 29/27 e 15/12. Os outros resultados desta terça foram: Fátima/UCS 3 x 0 Bento Vôlei (29/27, 25/18 e 25/19), Vôlei Futuro 3 x 0 Lupo/Náutico (25/17, 25/20 e 25/19) e São Caetano/Tamoyo 3 x 1 Ingá/Álvares (16/25, 25/19, 25/11 e 25/21).