Minas ganha em casa e segue invicto na Superliga Masculina Com uma grande atuação do meio-de-rede Jardel, o Minas derrotou o Banespa por 3 sets a 1, neste domingo, em Belo Horizonte, e manteve a invencibilidade na Superliga Masculina de Vôlei. Com 18 pontos em nove jogos, o time mineiro divide a primeira colocação com o Cimed, de Santa Catarina, que também ainda não perdeu na competição. As parciais foram de 33/31, 20/25, 25/22 e 25/23. Jardel foi escolhido o melhor jogador da partida, mas o maior pontuador foi o oposto Samuel, que fez 20 pontos para o Minas. Na próxima rodada, a equipe mineira terá pela frente a UCS, fora de casa. O Banespa, que está em sétimo lugar com 14 pontos - cinco vitórias e quatro derrotas - tentará a recuperação contra a Ulbra, em casa. Os jogos acontecerão na próxima quinta-feira. As outras partidas da 10ª rodada da Superliga Masculina são: Cimed x Vitória, Unisul x São Caetano, Bento x Betim, Santo André x São Leopoldo e Vôlei Futuro x Blumenau.