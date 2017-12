Minas garante vaga na Superliga Atual bicampeão, o Telemig Celular/Minas já garantiu sua vaga na semifinal da Superliga Masculina de Vôlei. Na noite de sábado, a equipe mineira derrotou a Ulbra por 3 sets a 1 (25/21, 25/21, 22/25 e 25/23), em 1h52 de jogo, em Belo Horizonte, e conquistou o turno da competição, classificando-se por antecipação para a fase final. ?Já estamos nas semifinais. Agora é evoluir ainda mais. Temos que buscar evolução e qualidade em nosso padrão de jogo?, afirmou o técnico Cebola, que não quer ver o Minas relaxando no returno da Superliga só por já estar classificado. Do lado da Ulbra, o treinador Jorge Schmidt lamentou as falhas de sua equipe numa partida decisiva. ?Faltou eficiência em todos os fundamentos. Não se pode errar tanto como nós erramos em um jogo que vale vaga nas semifinais. Esse foi o nosso ponto fraco na partida.?