Minas mais perto da final da Superliga O Minas Telemig venceu o Banespa por 3 sets a 0 nesta quinta-feira à noite e está a uma vitória das finais da Superliga Masculina de Vôlei. O time mineiro fechou a equilibrada partida desta noite com parciais de 32-30, 25-21 e 28-26 e vence por 2 a 1 a série melhor-de-cinco jogos que definirá um dos finalistas. A quarta partida será disputada sábado no ginásio do Banespa. A equipe paulista precisa vencer para provocar a realização do quinto jogo, na capital mineira. O outro finalista sairá do confronto Unisul de Santa Catarina e Ulbra do Rio Grande do Sul. O time gaúcho vence a série por 2 a 1. Nesta quinta-feira foram disputados os primeiros jogos do quadrangular que definirá o quinto colocado da competição. Palmeiras Guarulhos e Vasco Três Corações saíram na frente com vitórias sobre Zip Net Suzano (3 a 0) e Shopping ABC Santo André (3 a 2).