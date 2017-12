Minas mantém a ponta na Superliga A Telemig/Minas manteve a invencibilidade no returno da Superliga Masculina de Vôlei ao derrotar neste domingo o Banespa por 3 sets a 1, em São Paulo. O time mineiro segue na liderança do Grupo A. Santo André venceu a Unisul por 3 a 0 e a Lupo/Náutico venceu o Palmeiras por 3 a 1. Pela Superliga Feminina, a MRV/Minas fechou 3 a 2 no BCN/Osasco, no sábado. Com o resultado, ficou em primeiro lugar na fase de classificação, seguido do BCN. E os confrontos das semifinais (que serão disputadas em melhor-de-três) também ficaram definidos: BCN e Rexona/Curitiba, MRV e ACFCampos.