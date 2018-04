Minas perde de argentinos no vôlei e não vai ao Mundial

BELO HORIZONTE - Mesmo com a vantagem de jogar apoiado pela sua torcida em Belo Horizonte, o Minas foi derrotado pelo UPCN, da Argentina, por 3 sets a 0, com parciais de 30/28, 25/17 e 30/28, neste domingo à noite. Com o triunfo, os argentinos conquistaram o Campeonato Sul-Americano masculino de vôlei e asseguraram classificação ao Mundial de Clubes, que será realizado em outubro, no Brasil.

Atual tricampeão argentino, o UPCN desta forma frustrou o sonho do Minas, que no último sábado havia batido o RJX, do Rio, por 3 sets a 0, na semifinal. Atual campeã da Superliga, a equipe carioca faturou neste domingo a medalha de bronze do Sul-Americano ao superar o Club Buenos Aires Unidos, da Argentina, por 3 a 0 (25/19, 25/20 e 25/22), na decisão do terceiro lugar.

Levantador do Minas, Marcelinho admitiu que a atuação da equipe foi ruim neste domingo. "Hoje faltou jogar voleibol. Jogamos em um nível abaixo do que estamos acostumados e temos que ver o que aconteceu nessa partida. Todos os jogadores foram abaixo e, infelizmente, foi o ultimo jogo, uma final de um campeonato que a gente queria muito o título. Agora temos que aprender para isso não acontecer nas próximas vezes", alertou.

Campeão e garantido no Mundial, o UPCN conta com dois jogadores brasileiros: o oposto Evandro Guerra e o central Junior, que tiveram atuações decisivas neste domingo. O primeiro deles, por sinal, negou que o triunfo da equipe argentina tenha sido surpreendente.

"Para nós, esse resultado não foi nenhuma surpresa. Nosso time está jogando muito bem, ganhou as finais do Campeonato Argentino diante do Bolívar, que também estava muito bem, e esse grupo merece. Fizemos um ano fantástico, chegamos nas finais de todos os campeonatos que disputamos e ganhamos os mais importantes", analisou Evandro Guerra.