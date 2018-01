Minas pode conquistar bicampeonato O Telemig/Minas pode conquistar neste sábado o bicampeonato da Superliga masculina. O time comandado pelo técnico Carlos Alberto Castanheira, o Cebola, tem vantagem de 2 jogos a 0 na série final, contra a Ulbra. O confronto de amanhã será no ginásio Mineirinho, às 20h30 (SporTV), e deverá registrar recorde de público: hoje, os 18.350 ingressos já estavam esgotados. Cerca de 12.700 entradas foram trocadas por alimentos não perecíveis. Em caso de vitória da Ulbra, o quarto jogo do playoff será no ginásio Tesourinha, em Porto Alegre, no início da semana. Nos dois últimos jogos das finais do feminino, entre Flamengo (campeão) e Vasco (vice), no Maracanãzinho, no Rio, o público total foi de 14.250 torcedores - 5.563 na partida do dia 14 e 8.687 na de 17. Os mineiros têm a melhor campanha da temporada. Terminaram a fase de classificação em primeiro lugar sem nenhuma derrota. Perderam apenas duas partidas, para o Banespa, na semifinal, em São Paulo. Contra a Ulbra, na decisão do título, o Minas perdeu apenas um set. Na noite de quinta-feira, o time de Canoas venceu a primeira parcial, mas foi derrotado pelo placar de de 3 a 1 (22/25, 25/19, 25/22 e 25/22). A maior preocupação de Cebola é com a ansiedade de seus atletas. O Minas leva vantagem em relação ao adversário no aproveitamento do ataque (32,22% contra 24,07%), levantamento (49,44% contra 42,59%) e defesa (11,11% contra 10%). Além disso, os seis titulares do Minas (Maurício, André, Giba, Ezinho, Douglas e Henrique) tem índice pequeno de erros e alto, de contra-ataque.