Minas pode ganhar Superliga nesta 5ª Com a vantagem de 2 jogos a 1 no playoff final da Superliga masculina, o Telemig/Minas pode conquistar nesta quinta-feira o bicampeonato da competição e o quinto título nacional da história do clube. Enfrenta a Ulbra, de Canoas, às 20h30 (com SporTV), no ginásio Gigantinho, em Porto Alegre. Em caso de vitória dos gaúchos, o quinto e último confronto será no sábado, às 20h30 (com SporTV), no ginásio Mineirinho, em Belo Horizonte. A Ulbra busca o terceiro título do clube.