Minas recebe a Cimed e pode ser campeão da Superliga O Telemig/Minas pode conquistar neste sábado o inédito tetracampeonato da Superliga Masculina de Vôlei. O time mineiro recebe a Cimed no Ginásio Divino Braga, em Betim (MG), a partir das 10 horas, e se vencer fecha a série melhor-de-cinco jogos em 3 a 1 - Globo e SporTV transmitem ao vivo. O time mineiro poderá entrar em quadra com o desfalque de um importante titular: o oposto Samuel. O irmão do atleta faleceu na madrugada desta sexta-feira, após um acidente de moto na cidade de Londrina (PR) - o sepultamento ainda não foi marcado, pois os pais moram no exterior. De acordo com o técnico do time mineiro, Mauro Grasso, Samuel quer jogar neste sábado, mas ele deixará o jogador decidir se entrará em quadra. De qualquer maneira, o temor é que isso possa abalar o grupo na hora da decisão. ?É importante ter um equilíbrio de todos os aspectos nesse jogo. No entanto, focaremos o psicológico. Os jogadores têm que entrar tranqüilos e focados em buscar o resultado?, revelou Mauro Grasso. Do lado da Cimed, o técnico Renan Dal Zotto ainda não definiu se irá manter a formação que garantiu a vitória no jogo anterior da decisão. Na ocasião, ele surpreendeu ao colocar Evandro como oposto e deslocar o argentino Milinkovic para o meio-de-rede. ?Para o último jogo, essa mudança foi necessária e tivemos um resultado muito bom, mas para o próximo jogo ainda estamos estudando se vamos manter essa formação ou voltar com a anterior. Estou avaliando os jogadores", explicou Renan, fazendo mistério sobre a formação da equipe catarinense para tentar surpreender o rival mais uma vez. Agora, a Cimed precisa da vitória neste sábado para forçar a realização de um quinto jogo, que seria disputado no dia 5 de maio, em Florianópolis. ?Tenho certeza de que as equipes aprenderam muito nessa série final. O quarto jogo será marcado por muito equilíbrio, diferente das outras três partidas, que terminaram em 3 sets a 0. O confronto será decidido nos detalhes, prevalecendo a qualidade técnica?, avisou Renan.