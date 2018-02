Minas vence a 6.ª partida seguida na Superliga masculina

O Vôlei Futuro bem que tentou, mas não conseguiu impedir a sexta vitória do Telemig Celular/Minas na Superliga masculina de vôlei, na noite desta quinta-feira, ao perder por 3 sets a 2 (18/25, 18/25, 26/24, 25/23 e 9/15). Com este resultado, o time mineiro segue na ponta do Grupo A, mas a posição ainda não está garantida, pois o Santander/São Bernardo ainda pode alcançá-lo. O Santander/São Bernardo, por sinal, venceu por 3 a 0 o Universo/Uptime (25/17, 25/15 e 25/18), e soma cinco vitórias e uma derrota. Nos outros jogos da noite, os resultados foram: Uniamérica-Foz do Iguaçu 1 x 3 Cimed (17/25, 21/25, 25/21 e 12/25); Purity/Cesumar 2 x 3 Tigre/Unisul/Joinville (25/22, 20/25, 25/20, 18/25 e 14/16); Fátima/UCS/Multisul 0 x 3 Ulbra/Suzano/Uptime (17/25, 15/25 e 16/25); Sada Betim 3 x 0 Shopping ABC/Santo André (25/20, 25/22 e 25/19); e Álvares/Vitória 3 x 1 São Caetano/Tamoyo (25/23, 19/25, 28/26 e 25/23). Feminino Já na Superliga feminina, o Fiat/Minas (MG) superou nesta quinta-feira o Pinheiros/Blausiegel (SP) por 3 sets a 1 (25/20, 25/23, 22/25 e 25/23), em 1h50 de jogo, no Ginásio Henrique Villaboin, em São Paulo. Agora, o Fiat/Minas terá pela frente o Finasa/Osasco (SP), neste sábado, às 11h30, no Ginásio José Liberatti, em Osasco (SP), com Sportv. O time que levar a melhor no duelo estará classificado para a final do primeiro torneio da Superliga 07/08 e enfrentará, no domingo, o vencedor do confronto envolvendo Rexona-Ades (RJ) x Brasil Telecom (SC), que definirá o primeiro colocado do Grupo A.