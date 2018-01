Minas vence a primeira da série final Saque e bloqueio. Essa é a receita de sucesso na Superliga masculina. Os dois fundamentos foram os pontos básicos do Telemig/Minas na vitória por 3 a 0 (26/24, 25/22 e 25/15) em cima da Ulbra, sábado à noite, pela primeira partida da final. O próximo dever ser na quinta-feira, às 20h30, em Belo Horizonte. O bronze ficou com a Unisul, que derrotou o Banespa por 3 a 2 (25/27, 25/21, 19/25, 25/18 e 15/8). No feminino, o Flamengo superou o Vasco por 3 a 1 (19/25, 20/25, 25/19 e 25/16) e se vencer terça-feira às 20h30, conquista o título.