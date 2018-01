Minas vence Banespa na Superliga Quando entraram na quadra com os cabelos pintados de vermelho, hoje, os jogadores do Banespa queriam mostrar a união do grupo. Mas depois da derrota por 3 sets a 2, de virada, para o Telemig-Minas, com parciais de 25/22, 25/22, 22/25, 22/25 e 10/15, a brincadeira parecia mais representar a "cabeça quente" de todos ao deixarem o Ginásio Poliesportivo de São Bernardo do Campo, local da primeira partida da série melhor-de-três que vai definir o título da Superliga Masculina de Vôlei. O próximo jogo está marcado para dia 11, às 20h30, em Belo Horizonte. Se vencerem, os mineiros asseguram o título. Já o time paulista precisa vencer para forçar a realização do terceiro de decisivo encontro, que ocorreria no dia 18, também às 20h30, novamente na capital mineira. Segundo o técnico do Banespa, Mauro Grasso, sua equipe foi vítima da índrome do terceiro set". Em outras palavras: mostrou-se muito ansioso para fechar a partida. "Nosso time perdeu o foco do Minas", disse.