Minas vence de virada na Superliga A equipe do Telemig Celular/Minas levou um susto em Araraquara na noite desta quinta-feira, mas conseguiu vencer o Lupo/Nautico, de virada, e manteve a invencibilidade na Superliga Masculina de Vôlei. Depois de estar perdendo por 2 a 0, o Minas reagiu e fechou o jogo em 3 sets a 2, com parciais de 27/29, 22/25, 25/22, 25/23 e 15/09, em 2h09. Apesar do início irregular, o técnico do Minas, Carlos Alberto Castanheira, o Cebola, elogiou o time. "Foi uma partida muito disputada. Poderíamos ter pedido por 3 sets a 0, ou 3 sets a 1, mas, no final, vencemos por 3 sets a 2. O Lupo/Náutico apresentou um padrão de jogo muito forte e dificultou bastante o nosso jogo", disse Cebola. No próximo sábado, o Minas vai enfrentar o também invicto Banespa, que nesta quinta venceu o Palmeiras/Guarulhos por 3 sets a 1 (25/22, 25/21, 22/25 e 25/22). O Lupo/Nautico, por sua vez, enfrenta o Palmeiras/Guarulhos, outra vez em casa. Após a quarta rodada da primeira fase, a classificação é a seguinte: 1º - Telemig Celular/Minas 2º - Wizard/Suzano 3º- Banespa/Mastercard 4º- Ulbra 5º- Unisul 6º- Palmeiras/Guarulhos 7º- Intelbras/São José 8º- Shopping ABC/Santo André 9º - Lupo/Náutico/Fundesport 10º - Bento Gonçalves 11º - UCS