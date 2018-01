Minas vence e deixa tudo igual na final da Superliga A decisão do campeão da Superliga Masculina de Vôlei ficou para o quinto e último jogo da série final. Neste sábado, na cidade de São José, bem perto de Florianópolis, o Telemig Celular/Minas derrotou o Cimed por 3 sets a 0 (26/24, 25/19 e 25/20) e empatou o confronto: 2 a 2. Agora, as duas equipes voltam a se enfrentar só no próximo sábado, no Ginásio Mineirinho, em Belo Horizonte, quando será conhecido o novo campeão da Superliga: Minas ou Cimed. No jogo deste sábado, o Cimed aproveitou o fato de jogar em casa e começou melhor. Tanto que estava prestes a fechar tranqüilamente o primeiro set, mas o Minas reagiu no final e venceu por 26 a 24. A derrota de virada no primeiro set abalou o time catarinense. E o Minas se aproveitou disso para ganhar facilmente as duas parciais seguintes, fechando o jogo num surpreendente 3 a 0.