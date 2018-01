Minas vence mais uma na Superliga O Telemig Minas continua imbatível na Superliga Masculina de Vôlei. A 20ª vitória aconteceu neste sábado, por 3 sets a 0, sobre o Intelbrás São José, no ginásio Pio XII, em Belo Horizonte. As parciais foram 25-20, 25-23 e 28-26. Essa vitória era até previsível, já que o adversário é o lanterna da competição. Com o resultado, a equipe mineira alcançou 40 pontos. O São José tem 19. Isso porque a Superliga dá um ponto para o perdedor (perdeu 17 vezes e ganhou apenas uma partida que disputou). Esse estranho critério de pontuação - adotado também nos campeonatos nacionais de basquete - provocou uma situação inusitada na rodada deste sábado. Mesmo perdendo por 3 sets a 2 para a Unisul, o Vasco Três Corações saiu da terceira colocação e assumiu a vice-liderança da competição, com 33 pontos. A segundo colocado de fato, no entanto, é o Zipnet Suzano, que folgou na rodada e tem 32 pontos e duas partidas a menos que o Vasco. A Unisul também está em situação idêntica, mas apareceria em terceiro por estar pior na divisão de sets ganhos pelos perdidos, o primeiro critério de desempate. A vitória do time catarinense, no ginásio adversário, em Três Corações, foi bastante apertada. Os dois times se alternaram nos sets e estenderam a disputa no tie break: 17-25, 25-23, 19-25, 25-18 e 21-23. Nos demais jogos da rodada, o Banespa venceu o Santo André por 3 a 0 (25-22, 25-23 e 25-18); a Uneb derrotou o Palmeiras Guarulhos (11-25, 22-25 e 19-25); o Bunge Barão ganhou do Lupo Náutico (18-25, 25-23, 20-25 e 24-26) e o Ulbra venceu Bento Gonçalves (25-18, 25-17 e 25-16).