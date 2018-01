Minas vence na Superliga Feminina Pela quinta rodada do returno da Superliga Feminina de vôlei, sábado, o MRV/Minas venceu o Rexona, por 3 a 0 (25/15, 25/19 e 25/18). O técnico do MRV, William Carvalho, elogiou a determinação do time, dizendo que "as meninas foram maravilhosas e que deviam estar com o braço doendo de tão forte que sacaram". Outros jogos: Força Olímpica 0 x 3 Vasco (17/25, 21/25 e 12/25), Tênis 3 x 2 Macaé (25/20, 23/25, 22/25, 25/23 e 16/14), BCN 2 x 3 Flamengo (22/25, 22/25, 29/27, 25/09 e 11/15).